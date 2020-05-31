Суд арестовал 11 задержанных. Фото: областная полиция

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Броварской городской райсуд продолжает избирать меры участникам перестрелки в городе.

По состоянию на сегодня сотрудники полиции задержали уже 30 человек, которые причастны к вооруженному конфликту. Правоохранители объявили о подозрении 23 из них. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Cуд избрал меру пресечения уже 11 подозреваемым. Фемида сегодня арестовали на 60 суток без права внесения залога пять человек. Вчера в Броварах начали избирать задержанным стрелкам меру пресечения. В субботу арестовали шестерых задержанных.

Напомним, 29 мая в Броварах на Киевщине произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Одна из групп привела местных «титушек», другая — завезла наемников из Винницы. На такое резонансное событие отреагировал и президент Владимир Зеленский, который поручил главе МВД Арсену Авакову найти и наказать виновных.

После стрельбы в Броварах силовики сперва задержали 28 участников этого вооруженного конфликта. Большинству объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.