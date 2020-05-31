Коронавирус в армии. Фото: Нацгвардия

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В Вооруженных силах Украины зафиксировали четвертый летальный случай от коронавируса.

Работник Вооруженных сил Украины из Черновицкой области умер от COVID-19 30 мая. Мужчина лечился дома под наблюдением врачей с 22 мая, но 27 мая его с двусторонней пневмонией госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Уже 28 мая у мужчины подтвердили коронавирус. Состояние пациента ухудшилось 30 мая и у него остановилось сердце. Медики утверждают, что у умершего были сопутствующие заболевания. Об этом 31 мая сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Также сообщается, что коронавирус продолжает поражать военнослужащих и за последние сутки заболели 12 человек. Дома лечатся 11 военных, а один находится в изоляторе.

По состоянию на сегодня в армии болеют 119 человек, а поправились уже 111 человек. На изоляции и самоизоляции находятся 453 человека. В ближайшие дни у 105 человек заканчивается изоляция.

Напомним, вчера коронавирус диагностировали у 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Половину из них пришлось госпитализировать.