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Коронавирус в ВСУ. Фото: УНН

Коронавирус подкосил еще 20 военных, в ВСУ уже более сотни инфицированных

30 мая 2020, 11:53
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Коронавирус в Украине диагностирован у 23 тыс. человек. За последние сутки инфицирование подтвердили почти у 400 человек, среди них 20 — военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 новых больных госпитализировали, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Всего в ВСУ болеют коронавирусом уже 107 человек. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

За сутки больше всего случаев инфицирования подтвердили в Харьковской области — там заболели 11 военных. Десятерых из них госпитализировали. Также случаи заболевания зафиксированы в Киевской, Винницкой, Одесской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. У всех новых больных состояние здоровья удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.



Всего в Вооруженных силах за весь период эпидемии вылечились от коронавируса 107 человек, а умерло трое пациентов. Сейчас на самоизоляции находятся 452 человека, у 45 военнослужащих в ближайшие дни завершается срок изоляции.

Как сообщалось, коронавирус в Украине диагностирован уже у 23 тыс. 204 человек, среди больных — 4 тыс. 475 медики и 1 тыс. 700 детей. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 393 человек, из них семеро детей и 64 медики. Госпитализированы 94 новых больных.


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