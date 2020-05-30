Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n139002-v-ukraine-bolee-23-tys-bolnyh-koronavirusom-ukraincev-nachali-proveryat-na-antitela.html

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 23 тыс. 204 человек, среди больных — 4 тыс. 475 медики и 1 тыс. 700 детей. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 393 человек, из них семеро детей и 64 медики. Госпитализированы 94 новых больных.

За сутки было зафиксировано 17 летальных случаев. В то же время выздоровели 377 пациентов. Всего в Украине вылечились от коронавируса 9 тыс. 311 человек, а умерли за весь период эпидемии 696 больных. Об этом 30 мая рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

За сутки было сделано более 10 тыс. ПЦР-тестов. Кроме того, Степанов рассказал, что в Украине начали делали ИФА-тесты, которые определяют, есть ли в организме человека антитела к коронавирусу. В целом уже сделано более 6 тыс. тестирований, 1,5 тыс. из них — за минувшие сутки.

Наибольшее количество новых больных было зарегистрировано во Львовской и Ровенской областях — 56 и 52 случая соответственно, а также в Киеве — 55 инфицированных. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 958 случаев;

Волынская область — 887 случаев;

Днепропетровская область — 933 случая;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 699 случаев;

Закарпатская область — 1171 случай;

Запорожская область — 440 случаев;

Ивано-Франковская область — 1379 случаев;

Кировоградская область — 506 случаев;

г. Киев — 2904 случая;

Киевская область — 1556 случаев;

Львовская область — 1619 случаев;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область — 288 случаев;

Одесская область — 883 случая;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1680 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1160 случаев;

Харьковская область — 1025 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 432 случая;

Черновицкая область — 3306 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 159 случаев.

Кроме того, Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений для людей, приезжающих в Украину из-за границы или с оккупированных территорий для сдачи ВНО. Отныне они не должны проходить двухнедельную обсервацию. Но это касается исключительно приезда на внешнее оценивание.

Как сообщалось, в Украине планируют возобновить международное авиасообщение после 15 июня. Рейсы будут запускать в те страны, которые откроют границы.