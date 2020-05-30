Карантин в Украине. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138999-kogda-v-ukraine-vozobnovyat-mejdunarodnoe-aviasoobschenie-rasskazal-shmygal.html

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Карантин в Украине продлен до 22 июня, однако Кабинет министров готовится ввести с 1 июня уже третий этап ослабления ограничений. В то же время с возобновлением международного авиасообщения придется подождать.

В Украине запустят международные авиаперевозки не раньше 15 июня. Именно в этот день, согласно плану, Кабмин разрешит работу аэропортов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

По словам премьера, до 15 июня авиасообщение не будут возобновлять, потому что «лететь пока некуда», ведь большинство стран еще не открыли свои границы. С 15 июня Украина начнет возобновлять авиасообщение с теми странами, которые откроют границы.

Шмыгаль добавил, что Украина готова к новому этапу смягчения карантина, ведь эпидемиологическая ситуация в стране соответствует разработанным Министерством здравоохранения нормам. Так, в Украине значительно увеличили количество ПЦР-тестирований, при этом количество новых инфицированных коронавирусом не превышает 500 человек в день.

Как сообщалось, с 1 июня в Украине возобновят межобластное железнодорожнее сообщение. Билеты на поезда «Укрзализныци» уже есть в продаже. Однако курсировать поезда будут по новым правилам для предотвращения распространения коронавируса.