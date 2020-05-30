Карантин в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138999-koly-v-ukrayini-vidnovlyat-mijnarodne-aviaspoluchennya-rozpoviv-shmygal.html

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Карантин в Україні продовжили до 22 червня, проте Кабінет міністрів готується запровадити з 1 червня вже третій етап послаблення обмежень. Водночас із відновленням міжнародного авіасполучення доведеться почекати.

В Україні запустять міжнародні авіаперевезення не раніше ніж 15 червня. Саме в цей день, згідно з планом, Кабмін дозволить роботу аеропортів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова».

За словами прем'єра, до 15 червня авіасполучення не будуть відновлювати, бо «летіти поки нікуди», адже більшість країн ще не відкрили свої кордони. З 15 червня Україна почне відновлювати авіасполучення з тими країнами, які відкриють кордони.

Шмигаль додав, що Україна готова до нового етапу пом’якшення карантину, адже епідеміологічна ситуація в країні відповідає розробленим Міністерством охорони здоров’я нормам. Так, в Україні значно збільшили кількість ПЛР-тестувань, водночас кількість нових інфікованих коронавірусом не перевищує 500 осіб в день.

Як повідомлялося, з 1 червня в Україні відновлять міжобласне залізничне сполучення. Квитки на потяги «Укрзалізниці» вже є в продажу. Проте поїзди курсуватимуть за новими правилами для запобігання поширенню коронавірусу.