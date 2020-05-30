Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n139002-v-ukrayini-ponad-23-tys-hvoryh-na-koronavirus-ukrayinciv-pochaly-pereviryaty-na-antytila.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 23 тис. 204 осіб, серед хворих — 4 тис. 475 медики та 1 тис. 700 діти. За останню добу інфікування підтвердили ще у 393 осіб, із них семеро діти та 64 медики. Госпіталізовано 94 нових хворих.

За добу було зафіксовано 17 летальних випадків. Водночас одужали 377 пацієнтів. Загалом в Україні вилікувалися від коронавірусу 9 тис. 311 осіб, а померли за весь період епідемії 696 хворих. Про це 30 травня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

За добу було зроблено понад 10 тис. ПЛР-тестів. Окрім того, Степанов розповів, що в Україні почали робили ІФА-тести, які визначають, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Загалом вже зроблено понад 6 тис. тестувань, 1,5 тис. із них — за минулу добу.

Найбільша кількість нових хворих була зареєстрована у Львівській та Рівненській областях — 56 та 52 випадки відповідно, а також у Києві — 55 інфікованих. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 958 випадків;

Волинська область — 887 випадків;

Дніпропетровська область — 933 випадки;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 699 випадків;

Закарпатська область — 1171 випадок;

Запорізька область — 440 випадків;

Івано-Франківська область — 1379 випадків;

Кіровоградська область — 506 випадків;

м. Київ — 2904 випадки;

Київська область — 1556 випадків;

Львівська область — 1619 випадків;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 288 випадків;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1680 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1160 випадків;

Харківська область — 1025 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 432 випадки;

Чернівецька область — 3306 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 159 випадків.

Окрім того, Степанов розповів про пом’якшення карантинних обмежень для осіб, які приїжджають до України з-за кордону або з окупованих територій для складання ЗНО. Відтепер вони не повинні проходити двотижневу обсервацію. Але це стосується виключно приїзду на зовнішнє оцінювання.

Як повідомлялося, в Україні планують відновити міжнародне авіасполучення після 15 червня. Рейси запускатимуть до тих країн, які відкриють кордони.