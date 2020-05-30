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Коронавірус в Україні

В Україні понад 23 тис. хворих на коронавірус, українців почали перевіряти на антитіла

30 тра 2020, 09:46
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 23 тис. 204 осіб, серед хворих — 4 тис. 475 медики та 1 тис. 700 діти. За останню добу інфікування підтвердили ще у 393 осіб, із них семеро діти та 64 медики. Госпіталізовано 94 нових хворих.

За добу було зафіксовано 17 летальних випадків. Водночас одужали 377 пацієнтів. Загалом в Україні вилікувалися від коронавірусу 9 тис. 311 осіб, а померли за весь період епідемії 696 хворих. Про це 30 травня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

За добу було зроблено понад 10 тис. ПЛР-тестів. Окрім того, Степанов розповів, що в Україні почали робили ІФА-тести, які визначають, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Загалом вже зроблено понад 6 тис. тестувань, 1,5 тис. із них — за минулу добу.

Найбільша кількість нових хворих була зареєстрована у Львівській та Рівненській областях — 56 та 52 випадки відповідно, а також у Києві — 55 інфікованих. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

  • Вінницька область — 958 випадків;
  • Волинська область — 887 випадків;
  • Дніпропетровська область — 933 випадки;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 699 випадків;
  • Закарпатська область — 1171 випадок;
  • Запорізька область — 440 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1379 випадків;
  • Кіровоградська область — 506 випадків;
  • м. Київ — 2904 випадки;
  • Київська область — 1556 випадків;
  • Львівська область — 1619 випадків;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 288 випадків;
  • Одеська область — 883 випадки;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1680 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1160 випадків;
  • Харківська область — 1025 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 432 випадки;
  • Чернівецька область — 3306 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 159 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ



Окрім того, Степанов розповів про пом’якшення карантинних обмежень для осіб, які приїжджають до України з-за кордону або з окупованих територій для складання ЗНО. Відтепер вони не повинні проходити двотижневу обсервацію. Але це стосується виключно приїзду на зовнішнє оцінювання.

Як повідомлялося, в Україні планують відновити міжнародне авіасполучення після 15 червня. Рейси запускатимуть до тих країн, які відкриють кордони.


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