NASA знову може перенести запуск астронавтів у космос. Фото: Space.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс Ікс) повинна була відправити космічний корабель Crew Dragon із двома астронавтами на орбіту Землі 28 травня. Тоді запуск ракети скасували за 17 хвилин до запланованого старту через погані погодні умови, назначивши дату повторного запуску на 30 травня.

Планувалося, що космічний корабель відправиться на орбіту 30 травня о 22.22 за київським часом. Проте тепер в NASA не впевнені і в цій даті. Директор NASA Джим Брайденстайн у своєму Twitter написав, що остаточного рішення щодо запуску Crew Dragon 30 травня ще немає.

Проблема у тій самій погоді. За його словами, остаточне рішення буде прийнято вранці 30 травня. Також напередодні Джим Брайденстайн казав, що шанси на сприятливі умови для запуску Crew Dragon 30 травня становлять близько 50%.

Якщо запуск не відбудеться сьогодні, його перенесуть на завтра, 31 травня. Водночас фахівці не дають хороші прогнози і на цю дату. За їхніми словами, ймовірність запуску ракети 31 травня — 40%.

Фахівці NASA зазначають, що для безпечного запуску Crew Dragon ясна погода повинна бути не тільки на стартовому майданчику, а й в океані, куди в разі аварійної ситуації сяде капсула з екіпажем корабля.

Нагадаємо, 27 травня компанія Ілона Маска скасувала свою місію з відправки астронавтів на Міжнародну космічну станцію через погоду. Ракета Falcon 9 повинна була стартувати о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді. Очікувалося, що місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon.