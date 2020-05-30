NASA снова может перенести запуск астронавтов в космос. Фото: Space.com

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SpaceX (Спейс Икс) должна была отправить космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на орбиту Земли 28 мая. Тогда запуск ракеты отменили за 17 минут до запланированного старта из-за плохих погодных условий, назначив дату повторного запуска на 30 мая.

Планировалось, что космический корабль отправится на орбиту 30 мая в 22.22 по киевскому времени. Однако теперь в NASA не уверены и в этой дате. Директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter написал, что окончательного решения о запуске Crew Dragon 30 мая еще нет.

Виной тому та же погода. По его словам, окончательное решение будет принято утром 30 мая. Также накануне Джим Брайденстайн говорил, что шансы на благоприятные условия для запуска Crew Dragon 30 мая составляют около 50%.

Если запуск не состоится сегодня, его перенесут на завтра, 31 мая. В то же время специалисты не дают хорошие прогнозы и на эту дату. По их словам, вероятность запуска ракеты 31 мая — 40%.

Специалисты NASA отмечают, что для безопасного запуска Crew Dragon ясная погода должна быть не только на стартовой площадке, но и в океане, куда в случае аварийной ситуации сядет капсула с экипажем корабля.

Напомним, 27 мая компания Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна была стартовать в 23.33 с площадки в космическом центре имени Кеннеди. Ожидалось, что миссия станет первым пилотируемым полетом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.