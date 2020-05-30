Погода в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине сегодня будет прохладной, ветреной и дождливой, несмотря на то, что на календаре уже почти лето. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 30 и 31 мая.

Сегодня во многих областях ожидается штормовой ветер до 15−20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Штормовой ветер накроет почти все области, кроме северных регионов. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В северных областях синоптики хоть и не обещают штормовой ветер, но вот сильные ливни там сегодня могут быть. По информации Укргидрометцентра, сильные дожди ожидаются в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровненской и Волынской областях.

Температура воздуха сегодня в Украине днем поднимется до 15−18° тепла, на востоке — до +21°. Ночью будет +10−12°. И днем, и ночью во всех областях ожидаются осадки.

Напомним, ранее непогода накрыла Одессу. В городе за день выпала двухмесячная норма осадков. Ливень огромной силы обрушился на город, превратив улицы в стремительные водные потоки. Канализационная система не успевала отводить такой объем воды, в низинах образовались глубокие озера.