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Погода в Україні. Фото: Pexels

Погода в Україні: синоптики попереджають про сильні дощі і штормовий вітер (КАРТА)

30 тра 2020, 08:31
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Погода в Україні сьогодні буде прохолодною, вітряною та дощовою попри те, що на календарі вже майже літо. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 30 і 31 травня.

Сьогодні у багатьох областях очікується штормовий вітер до 15−20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр

Штормовий вітер накриє майже всі області, окрім північних регіонів. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У північних областях синоптики хоч і не обіцяють штормовий вітер, але ось сильні зливи там сьогодні можуть бути. За інформацією Укргідрометцентру, сильні дощі очікуються в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях.



Температура повітря сьогодні в Україні вдень підніметься до 15−18° тепла, на сході — до +21°. Вночі буде +10−12°. І вдень, і вночі в усіх областях очікуються опади.

Нагадаємо, раніше негода накрила Одесу. У місті за день випала двомісячна норма опадів. Злива величезної сили накрила місто, перетворивши вулиці у стрімкі водні потоки. Каналізаційна система не встигала відводити настільки великий обсяг води, в низинах утворилися глибокі озера.


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