Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139000-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-sylni-doschi-i-shtormovyy-viter-karta.html

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Погода в Україні сьогодні буде прохолодною, вітряною та дощовою попри те, що на календарі вже майже літо. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 30 і 31 травня.

Сьогодні у багатьох областях очікується штормовий вітер до 15−20 м/с. Це відповідає першому рівню небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Штормовий вітер накриє майже всі області, окрім північних регіонів. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У північних областях синоптики хоч і не обіцяють штормовий вітер, але ось сильні зливи там сьогодні можуть бути. За інформацією Укргідрометцентру, сильні дощі очікуються в Києві та Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях.

Температура повітря сьогодні в Україні вдень підніметься до 15−18° тепла, на сході — до +21°. Вночі буде +10−12°. І вдень, і вночі в усіх областях очікуються опади.

Нагадаємо, раніше негода накрила Одесу. У місті за день випала двомісячна норма опадів. Злива величезної сили накрила місто, перетворивши вулиці у стрімкі водні потоки. Каналізаційна система не встигала відводити настільки великий обсяг води, в низинах утворилися глибокі озера.