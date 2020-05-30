Коронавірус у ЗСУ. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n139005-koronavirus-pidkosyv-sche-20-viyskovyh-u-zsu-vje-ponad-100-infikovanyh.html

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Коронавірус в Україні діагностований у 23 тис. осіб. За останню добу інфікування підтвердили майже у 400 осіб, серед них 20 — військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ).

13 нових хворих госпіталізували, решта лікуються вдома під наглядом лікарів. ЗАгалом у ЗСУ хворіють на коронавірус вже 107 осіб. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook.

За добу найбільше випадків інфікування підтвердили в Харківській області — там захворіли 11 військових. Десятьох із них госпіталізували. Також випадки захворювання зафіксовані в Київській, Вінницькій, Одеській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У всіх нових хворих стан здоров’я задовільний, захворювання протікає в легкій формі.

Загалом в Збройних силах за весь період епідемії вилікувалися від коронавірусу 107 осіб, а померло троє пацієнтів. Зараз на самоізоляції перебувають 452 людини, у 45 військовослужбовців найближчими днями завершується термін ізоляції.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні діагностований вже у 23 тис. 204 осіб, серед хворих — 4 тис. 475 медики і 1 тис. 700 дітей. За останню добу інфікування підтвердили ще у 393 осіб, із них семеро дітей і 64 медики. Госпіталізовано 94 нових хворих.