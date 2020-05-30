Протести у США. Фото: AP Photo/John Minchillo

https://racurs.ua/ua/n139004-ssha-ohopyly-protesty-cherez-smert-afroamerykancya-desyatky-zatrymanyh-u-minneapolis-hochut.html

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Міста Сполучених Штатів Америки охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому. Попри те, що поліція заарештувала одного з поліцейських, які затримували афроамериканця, мітинги не вщухли. Американці вимагають притягнути до відповідальності всіх винних.

Демонстрації проходили в Міннесоті, Нью-Йорку, Каліфорнії. Запеклі зіткнення між демонстрантами і поліцією відбулися в Лос-Анджелесі, Чикаго, Денвері, Х’юстоні, Луїсвіллі, Феніксі, Колумбусі і Мемфісі. Окрім того, після зіткнень із поліцією в Нью-Йорку було затримано щонайменше 72 демонстрантів, пише CNN.

Американці вийшли на протест і в Вашингтоні. Вони вимагали справедливості в зв’язку зі смертю 46-річного Флойда. Розмахуючи його фотографіями, присутні скандували: «Я не можу дихати». Це були останні слова Флойда. Протестанти навіть тимчасово заблокували Білий дім 29 травня.

В Атланті мітингарі громили будинки і підпалили поліцейський автомобіль. Натовп також закидав поліцейських пляшками, скандуючи: «Кидай роботу». За словами офіційного представника поліції Атланти, постраждали щонайменше троє співробітників поліції. Декількох людей заарештували.

Водночас американські ЗМІ пишуть, що Пентагон наказав підрозділам військової поліції бути готовими до розгортання в Міннеаполісі, де проходять наймасовіші протести, адже саме там і був убитий афроамериканець. Про це повідомляє Associated Press из посиланням на три джерела, які особисто ознайомилися з відповідним наказом.

Нагадаємо, декілька днів тому в інтернеті з’явився відеозапис, на якому видно, як 25 травня поліція затримала 46-річного Джорджа Флойда. Поліцейські закували темношкірого чоловіка в наручники і повалили на землю. Один із них натиснув затриманому коліном на шию. Флойд кричав, що не може дихати, проте поліцейські це ігнорували. Незабаром після цього чоловік помер в одній з міських лікарень. Після цього в Міннесоті почалися масові протести.