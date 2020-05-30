Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n139003-u-kyievi-pivsotni-novyh-hvoryh-spalah-koronavirusu-zafiksuvaly-sche-v-odnomu-gurtojytku.html

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 2 тис. 904 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 55 киян, із них семеро — медики. Госпіталізували 13 нових хворих.

Захворіли 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв та 19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. Окрім того, інфікування підтвердили у дівчинки 15 років та 3-річного хлопчика. Про це 30 травня написав мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За добу зафіксований один летальний випадок. Водночас одужали 40 пацієнтів. За весь період пандемії від коронавірусу вилікувалися 637 киян.

Новий спалах коронавірусу зафіксували ще в одному гуртожитку Києва. Помешкання, що розташоване на вулиці Гагаріна, закрили на карантин. Серед мешканців гуртожитку — один летальний випадок, трьох осіб госпіталізували з легкою формою захворювання. Решта мешканців гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, що найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували у міській лікарні № 3, у лікарні № 8, у Центрі екстреної медицини та в Олександрівській лікарні.