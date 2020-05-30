Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 2 тыс. 904 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 55 киевлян, из них семеро — медики. Госпитализировали 13 новых больных.

Заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и 19 мужчин от 21 до 81 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у девочки 15 лет и 3-летнего мальчика. Об этом 30 мая написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За сутки зафиксирован один летальный случай. В то же время выздоровели 40 пациентов. За весь период пандемии от коронавируса вылечились 637 киевлян.

Новую вспышку коронавируса зафиксировали еще в одном общежитии Киева. Помещение, расположенное на улице Гагарина, закрыли на карантин. Среди жителей общежития — один летальный случай, трех человек госпитализировали с легкой формой заболевания. Остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Напомним, ранее Кличко рассказал, что больше всего случаев заболевания коронавирусом среди медиков зафиксировали в городской больнице № 3, в больнице № 8, в Центре экстренной медицины и в Александровской больнице.