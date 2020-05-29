Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»
Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, в каких больницах заболели больше всего медиковhttps://racurs.ua/n138958-koronavirus-v-kieve-klichko-rasskazal-v-kakih-bolnicah-zaboleli-bolshe-vsego-medikov.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили еще у 56 человек, из них 17 являются медиками.
Таким образом, за все время эпидемии в Киеве обнаружили уже 2 тыс. 849 случаев коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.
Больше всего случаев заболевания на коронавирус среди медиков зафиксировали:
- в городской больнице № 3 — 89 медработников;
- в больнице № 8 — 44 медика;
- в Центре экстренной медицины — 26 работников скорой помощи;
- в Александровской больнице — 23 медика.
Кличко подчеркнул, что это касается случаев заболевания за все время эпидемии в Киеве (то есть — с марта). Часть из инфицированных медиков уже выздоровели.
За сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 67 лет, а также у трех девочек в возрасте четыре, восемь и девять лет и шести мальчиков в возрасте от двух до 17 лет.
11 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Умер в Киеве за сутки еще один человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице уже достигло 65 человек.
Выздоровел за сутки 91 человек. Всего от коронавируса вылечились 597 киевлян.
Напомним, Кличко вчера заявил, что столица Украины постепенно ослабляет карантин, но в случае новой волны коронавируса придется вернуться к строгому карантину.