В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138958-koronavirus-v-kieve-klichko-rasskazal-v-kakih-bolnicah-zaboleli-bolshe-vsego-medikov.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили еще у 56 человек, из них 17 являются медиками.

Таким образом, за все время эпидемии в Киеве обнаружили уже 2 тыс. 849 случаев коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время сегодняшнего видеобрифинга.

Больше всего случаев заболевания на коронавирус среди медиков зафиксировали:

в городской больнице № 3 — 89 медработников;

в больнице № 8 — 44 медика;

в Центре экстренной медицины — 26 работников скорой помощи;

в Александровской больнице — 23 медика.

Кличко подчеркнул, что это касается случаев заболевания за все время эпидемии в Киеве (то есть — с марта). Часть из инфицированных медиков уже выздоровели.

За сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 67 лет, а также у трех девочек в возрасте четыре, восемь и девять лет и шести мальчиков в возрасте от двух до 17 лет.

11 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Умер в Киеве за сутки еще один человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице уже достигло 65 человек.

Выздоровел за сутки 91 человек. Всего от коронавируса вылечились 597 киевлян.

Напомним, Кличко вчера заявил, что столица Украины постепенно ослабляет карантин, но в случае новой волны коронавируса придется вернуться к строгому карантину.