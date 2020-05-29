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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»
Коронавірус у Києві: Кличко розповів, у яких лікарнях захворіло найбільше медиківhttps://racurs.ua/ua/n138958-koronavirus-u-kyievi-klychko-rozpoviv-u-yakyh-likarnyah-zahvorilo-naybilshe-medykiv.htmlРакурс
Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили ще у 56 осіб, з них 17 є медиками.
Таким чином, за весь час епідемії у Києві виявили вже 2 тис. 849 випадків коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.
Найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували:
- у міській лікарні № 3 — 89 медпрацівників;
- у лікарні № 8 — 44 медика;
- у Центрі екстреної медицини — 26 працівників швидкої допомоги;
- в Олександрівській лікарні — 23 медики.
Кличко наголосив, що це стосується випадків захворювання за весь час епідемії в Києві (тобто — з березня). Частина з інфікованих медиків вже видужали.
За добу коронавірус у Києві виявили у 18 жінок віком від 22 до 73 років, 29 чоловіків віком від 26 до 67 років, а також у трьох дівчаток віком чотири, вісім та дев’ять років та шістьох хлопчиків віком від двох до 17 років.
11 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.
Померла в Києві за добу ще одна людина. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу у столиці вже досягнула 65 осіб.
Одужала за добу 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 киян.
Нагадаємо, Кличко вчора заявив, що столиця України поступово послаблює карантинні обмеження, але в разі нової хвилі коронавірусу доведеться повернутися до суворого карантину.