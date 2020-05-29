У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138958-koronavirus-u-kyievi-klychko-rozpoviv-u-yakyh-likarnyah-zahvorilo-naybilshe-medykiv.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили ще у 56 осіб, з них 17 є медиками.

Таким чином, за весь час епідемії у Києві виявили вже 2 тис. 849 випадків коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Найбільше випадків захворювання на коронавірус серед медиків зафіксували:

у міській лікарні № 3 — 89 медпрацівників;

у лікарні № 8 — 44 медика;

у Центрі екстреної медицини — 26 працівників швидкої допомоги;

в Олександрівській лікарні — 23 медики.

Кличко наголосив, що це стосується випадків захворювання за весь час епідемії в Києві (тобто — з березня). Частина з інфікованих медиків вже видужали.

За добу коронавірус у Києві виявили у 18 жінок віком від 22 до 73 років, 29 чоловіків віком від 26 до 67 років, а також у трьох дівчаток віком чотири, вісім та дев’ять років та шістьох хлопчиків віком від двох до 17 років.

11 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.

Померла в Києві за добу ще одна людина. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу у столиці вже досягнула 65 осіб.

Одужала за добу 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 киян.

Нагадаємо, Кличко вчора заявив, що столиця України поступово послаблює карантинні обмеження, але в разі нової хвилі коронавірусу доведеться повернутися до суворого карантину.