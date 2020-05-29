Збій в «Укртелекомі» та Vodafone. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n138957-ukrtelekom-ta-vodafone-povidomlyaut-pro-zboyi-korystuvachi-obureni-vidsutnistu-internetu.html

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«Укртелеком», українська телекомунікаційна компанія і інтернет-провайдер, повідомила про збої в системі. У зв’язку з цим у багатьох користувачів немає інтернету. Також є проблеми з авторизацією в системі.

Зазначається, що поломку вже намагаються усунути фахівці. Зараз вже вдалося полагодити сервіс, який обслуговує частину абонентів. Про це повідомляє прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook.

Водночас десятки користувачів продовжують скаржитися на відсутність інтернету, залишаючи гнівні коментарі під постом «Укртелекому». Співробітники компанії всім відповідають стандартним повідомленням і обіцяють, що постараються вирішити проблему найближчим часом.

У компанії також зазначили, що в кожній області проблема має індивідуальний характер, тому її рішення займає досить багато часу. Відповідно, і з’явиться інтернет у різних областях в різний час.

Також про збої повідомляє оператор Vodafone. Зазначається, що протягом декількох годин у містах може бути відсутній зв’язок.

Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв’язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв’язку, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, раніше масштабний збій стався в компанії «Київстар». Користувачі скаржилися на відсутність підключення, не працював додаток і сайт оператора.