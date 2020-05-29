Сбой в «Укртелекоме» и Vodafone. Фото: Delo.ua

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«Укртелеком», украинская телекоммуникационная компания и интернет-провайдер, сообщила о сбоях в системе. В связи с этим у многих пользователей нет интернета. Также есть проблемы с авторизацией в системе.

Отмечается, что поломку уже пытаются устранить специалисты. Сейчас удалось починить сервис, который обслуживает часть абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

В то же время десятки пользователей продолжают жаловаться на отсутствие интернета, оставляя гневные комментарии под постом «Укртелекома». Сотрудники компании всем отвечают стандартным сообщением и обещают, что постараются решить проблему в ближайшее время.

В компании также отметили, что в каждой области проблема носит индивидуальный характер, поэтому ее решение занимает довольно много времени. Соответственно, и появится интернет в областях в разное время.

Также о сбоях сообщает оператор Vodafone. Отмечается, что в течение нескольких часов в городах может отсутствовать связь.

Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока что просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи, — отметили в компании.

Напомним, ранее масштабный сбой произошел в компании «Киевстар». Пользователи жаловались на отсутствие подключения, не работало приложение и сайт оператора.