Новости Украины: Зеленский задумался о новом виде военной службы и увеличении штрафов

https://racurs.ua/n138956-zelenskiy-zadumalsya-o-novom-vide-voennoy-slujby-i-uvelichenii-shtrafov-dokument.html

Ракурс

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести в Украине новый вид военной службы для резервистов. Документ № 3553 опубликован на сайте парламента и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Проект закона разработан в связи с необходимостью усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом, включая приведение системы военного учета в соответствие со стандартами НАТО, — говорится в пояснительной записке к документу.

Целью проекта закона указано создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и соцподдержки, упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов. Также законопроектом предлагается ввести новый вид военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Кроме этого, документ регулирует вопросы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, как сообщают СМИ, в случае принятия этого законопроекта: