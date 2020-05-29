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Новости Украины: Зеленский задумался о новом виде военной службы и увеличении штрафов
Зеленский задумался о новом виде военной службы и увеличении штрафов (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n138956-zelenskiy-zadumalsya-o-novom-vide-voennoy-slujby-i-uvelichenii-shtrafov-dokument.htmlРакурс
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести в Украине новый вид военной службы для резервистов. Документ № 3553 опубликован на сайте парламента и направлен на рассмотрение профильного комитета.
Проект закона разработан в связи с необходимостью усовершенствования организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом, включая приведение системы военного учета в соответствие со стандартами НАТО, — говорится в пояснительной записке к документу.
Целью проекта закона указано создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и соцподдержки, упорядочения вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов. Также законопроектом предлагается ввести новый вид военной службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Кроме этого, документ регулирует вопросы административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
В частности, как сообщают СМИ, в случае принятия этого законопроекта:
нарушение правил воинского учета будет караться штрафом от 510 до 850 грн, повторное нарушение — от 850 до 1700 грн;
нарушение мобилизационной подготовки предусматривает штраф от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для должностных лиц, повторное нарушение — от 3400 до 5100 грн и от 5100 до 8500 грн соответственно.
умышленная порча или потеря военно-учетных документов будет караться штрафом от 510 до 850 грн, повторное нарушение — от 850 до 1700 грн.