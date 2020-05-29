Новини України: Зеленський задумався про новий вид військової служби і збільшені штрафи

https://racurs.ua/ua/n138956-zelenskyy-zadumavsya-pro-novyy-vyd-viyskovoyi-slujby-i-zbilsheni-shtrafy-dokument.html

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Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується запровадити в Україні новий вид військової служби для резервістів. Документ № 3553 опубліковано на сайті парламенту і спрямовано на розгляд профільного комітету.

Проект закону розроблено у зв’язку з необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом, зокрема й приведення системи військового обліку у відповідність зі стандартами НАТО, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Метою проекту закону вказано створення на базі військоматів територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення належного функціонування Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також законопроектом пропонується запровадити новий вид військової служби — за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Окрім цього, документ регулює питання адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, як повідомляють ЗМІ, у разі ухвалення цього законопроекту: