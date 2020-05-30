Протесты в США. Фото: AP Photo/John Minchillo

https://racurs.ua/n139004-ssha-ohvatili-protesty-iz-za-smerti-afroamerikanca-desyatki-zaderjannyh-v-minneapolis-hotyat.html

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Города Соединенных Штатов Америки охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема. Несмотря на то, что полиция арестовала одного из полицейских, которые задерживали афроамериканца, митинги не утихли. Американцы требуют привлечь к ответственности всех виновных.

Демонстрации проходили в Миннесоте, Нью-Йорке, Калифорнии. Ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Луисвилле, Фениксе, Колумбусе и Мемфисе. Кроме того, после столкновений с полицией в Нью-Йорке были задержаны как минимум 72 демонстранта, пишет CNN.

Американцы вышли на протест и в Вашингтоне. Они требовали справедливости в связи со смертью 46-летнего Флойда. Размахивая его фотографиями, собравшиеся скандировали: «Я не могу дышать». Это были последние слова Флойда. Протестанты даже временно заблокировали Белый дом 29 мая.

В Атланте протестующие громили здания и подожгли полицейский автомобиль. Толпа также забросала полицейских бутылками, скандируя: «Бросай работу». По словам официального представителя полиции Атланты, пострадали по меньшей мере трое сотрудников полиции. Несколько человек были арестованы.

При этом американские СМИ пишут, что Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, где проходят самые массовые протесты, ведь именно там и был убит афроамериканец. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.

Напомним, несколько дней назад в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как 25 мая полиция задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Полицейские заковали темнокожего мужчину в наручники и повалили на землю. Один из них нажал задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина скончался в одной из городских больниц. После этого в Миннесоте начались массовые протесты.