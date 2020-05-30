Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Протесты в США. Фото: AP Photo/John Minchillo

США охватили протесты из-за смерти афроамериканца: десятки задержанных, в Миннеаполис хотят ввести войска (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2020, 11:12
999

Города Соединенных Штатов Америки охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема. Несмотря на то, что полиция арестовала одного из полицейских, которые задерживали афроамериканца, митинги не утихли. Американцы требуют привлечь к ответственности всех виновных.

Демонстрации проходили в Миннесоте, Нью-Йорке, Калифорнии. Ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Луисвилле, Фениксе, Колумбусе и Мемфисе. Кроме того, после столкновений с полицией в Нью-Йорке были задержаны как минимум 72 демонстранта, пишет CNN.

Американцы вышли на протест и в Вашингтоне. Они требовали справедливости в связи со смертью 46-летнего Флойда. Размахивая его фотографиями, собравшиеся скандировали: «Я не могу дышать». Это были последние слова Флойда. Протестанты даже временно заблокировали Белый дом 29 мая.

В Атланте протестующие громили здания и подожгли полицейский автомобиль. Толпа также забросала полицейских бутылками, скандируя: «Бросай работу». По словам официального представителя полиции Атланты, пострадали по меньшей мере трое сотрудников полиции. Несколько человек были арестованы.

Протесты в США. Фото: AP Photo/John Minchillo

Протесты в США. Фото: AP Photo/John Minchillo



При этом американские СМИ пишут, что Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, где проходят самые массовые протесты, ведь именно там и был убит афроамериканец. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.

Напомним, несколько дней назад в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как 25 мая полиция задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Полицейские заковали темнокожего мужчину в наручники и повалили на землю. Один из них нажал задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина скончался в одной из городских больниц. После этого в Миннесоте начались массовые протесты.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров