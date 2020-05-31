Коронавірус в армії. Фото: Нацгвардія

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У Збройних силах України зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусу.

Працівник Збройних сил України з Чернівецької області помер від COVID-19 30 травня. Чоловік лікувався вдома під наглядом лікарів з 22 травня, але 27 травня його з двобічною пневмонією госпіталізували до Чернівецького військового госпіталю. Вже 28 травня у чоловіка підтвердили коронавірус. Стан пацієнта погіршився 30 травня і у нього зупинилося серце. Медики стверджують, що у померлого були супутні захворювання. Про це 31 травня повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Також повідомляється, що коронавірус продовжує вражати військовослужбовців і за останню добу захворіли 12 осіб. Вдома лікуються 11 військових, а один перебуває в ізоляторі.

Станом на сьогодні в армії хворіє 119 осіб, а одужали вже 111 осіб. На ізоляції та самоізоляції перебувають 453 особи. Найближчими днями у 105 осіб закінчується ізоляція.

Нагадаємо, вчора коронавірус діагностували у 20 військовослужбовців Збройних сил України. Половину з них довелося госпіталізувати.