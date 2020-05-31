Задержанные участники перестрелки в Броварах. Фото: Нацполиция

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В Броварах суд вчера избрал меру пресечения шести участникам перестрелки в городе, которая произошла 29 мая.

По состоянию на 22.00 30 мая суд арестовал шесть участников перестрелки на 60 суток без права внесения залога. В целом меру пресечения должны избрать 21 задержанному. Полиция будет просить всем аналогичные меры. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.

Как известно, 29 мая в Броварах на Киевщине произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Дело приобрело такую огласку, что на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, 30 мая Броварской городской районный суд начал избирать меру пресечения задержанным стрелкам. Сначала было известно о двух мужчинах, которых Фемида взяла под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины 21 задержанному. После стрельбы в Броварах силовики задержали 28 участников этого вооруженного конфликта, 22 из них предъявлены обвинения.