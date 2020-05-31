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Ракурс
Задержанные участники перестрелки в Броварах. Фото: Нацполиция

Перестрелка в Броварах: суд арестовал шесть участников вооруженного конфликта (ФОТО)

31 мая 2020, 08:08
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В Броварах суд вчера избрал меру пресечения шести участникам перестрелки в городе, которая произошла 29 мая.

По состоянию на 22.00 30 мая суд арестовал шесть участников перестрелки на 60 суток без права внесения залога. В целом меру пресечения должны избрать 21 задержанному. Полиция будет просить всем аналогичные меры. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.

Как известно, 29 мая в Броварах на Киевщине произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Дело приобрело такую огласку, что на инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский.

Суд арестовал еще шесть участников стрельбы в Броварах. Фото: Arsen Avakov в Twitter



Напомним, 30 мая Броварской городской районный суд начал избирать меру пресечения задержанным стрелкам. Сначала было известно о двух мужчинах, которых Фемида взяла под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины 21 задержанному. После стрельбы в Броварах силовики задержали 28 участников этого вооруженного конфликта, 22 из них предъявлены обвинения.

Источник: Ракурс


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