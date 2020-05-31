Затримані учасники перестрілки в Броварах. Фото: Нацполіція

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У Броварах суд вчора обрав запобіжний захід шістьом учасникам перестрілки у місті, яка сталася 29 травня.

Станом на 22.00 30 травня суд взяв шістьох учасників перестрілки під варту на 60 діб без права внесення застави. Загалом запобіжний захід повинні обрати 21 затриманому. Поліція проситиме усім аналогічні запобіжні заходи. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив у Twitter.

Як відомо, 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями. Справа набула такого розголосу, що на інцидент відреагував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 30 травня Броварський міський районний суд почав обирати запобіжний захід затриманим стрільцям. Спершу було відомо про двох осіб, яких Феміда взяла під варту на 60 днів без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України 21 затриманому. Після стрілянини в Броварах силовики затримали 28 учасників цього збройного конфлікту, 22 із них пред’явлені звинувачення.