Суд арештував перших затриманих за стрілянину у Броварах, поліція показала штурм офісу перевізника, фото — Нацполіція

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Стрілянина у Броварах продовжує бути темою № 1 у кримінальних зведеннях. Сьогодні Броварський міський районний суд почав обирати запобіжний захід затриманим стрільцям. Наразі є рішення стосовно перших двох осіб, їх арештовано на 60 днів без права внесення застави.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Фейсбук, що аналогічні рішення в МВС очікують стосовно 21 затриманого раніше учасника стрілянини, яких затримали вчора. За його словами, йдеться про «вінницьке та броварське угруповання».

На цей час 21 особі оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання їм запобіжного заходу — тримання під вартою.

Крім того, Геращенко оприлюднив оперативну зйомку, на які показано, як співробітники спецпідрозділу поліції КОРД затримують «Броварське угруповання». Посадовець написав, що йдеться про одну зі сторін вчорашніх кримінальних розбірок щодо контролю за маршрутними перевезеннями. На відео видно, як КОРД працює в офісному приміщенні, а на підлозі лежать затримані.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що правоохоронці затримали 28 учасників цього збройного конфлікту, 22 із них пред’явлені звинувачення.