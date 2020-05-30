Погода в Україні. Фото: Pexels

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Погода в Україні в останній день весни, 31 травня, буде більше схожою на осінню. Усі області країни накриє сильний дощ, у більшості регіонів, окрім західних, синоптики обіцяють грози.

Погода в Києві завтра буде такою: вдень температура повітря підніметься до 16−18° тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть +10−12°. Вдень і вночі очікуються дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погодні умови в південних і східних областях завтра будуть теж не найприємнішими. І на сході, і на півдні в усіх регіонах синоптики обіцяють дощі з грозами. У південних областях вдень повітря прогріється до +23°, а вночі буде +10−13°. У східних регіонах вдень ​​буде на декілька градусів прохолодніше.

Погода в Одесі 31 травня буде такою: синоптики протягом дня і ночі обіцяють дощі з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23°, вночі буде +10−12° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У західних областях завтра теж будуть сильні зливи, але, за прогнозами синоптиків, без гроз. Повітря вдень прогріється до +16−18°, а вночі температура опуститься до 9−12°. Погода у Львові буде такою: +14−16° вдень і 9−11° вночі. Очікуються сильні дощі.

Геомагнітна обстановка у Києві 31 травня буде досить спокійною. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, у Києві вночі 30 травня розпочався сильний дощ і до середини дня він практично не спинявся. Сильна злива традиційно перетворила деякі дороги і вулиці столиці на річки.