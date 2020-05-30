Погода в Украине. Фото: Pexels

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Погода в Украине в последний день весны, 31 мая, будет больше похожа на осеннюю. Все области страны накроет сильный дождь, в большинстве регионов, кроме западных, синоптики обещают грозы.

Погода в Киеве завтра будет такой: днем температура воздуха поднимется до 16−18° тепла, ночью столбики термометров покажут +10−12°. Днем и ночью ожидаются дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погодные условия в южных и восточных областях завтра будут тоже не самыми приятными. И на востоке, и на юге во всех регионах синоптики обещают дожди с грозами. В южных областях днем воздух прогреется до +23°, а ночью будет +10−13°. В восточных регионах днем будет на несколько градусов прохладнее.

Погода в Одессе 31 мая будет такой: синоптики на протяжении дня и ночи обещают дожди с грозами. Днем столбики термометров покажут +23°, ночью будет +10−12° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В западных областях завтра тоже будут сильные ливни, но, по прогнозам синоптиков, без гроз. Воздух днем прогреется до +16−18°, а ночью температура опустится до 9−12°. Погода во Львове будет такой: +14−16° днем и 9−11° ночью. Ожидаются сильные дожди.

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 мая будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в Киеве ночью 30 мая начался сильный дождь и до середины дня он практически не прекращался. Сильный ливень традиционно превратил некоторые дороги и улицы столицы в реки.