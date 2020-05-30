В футбольном клубе УПЛ вспышка коронавируса, ранее он не хотел доигрывать чемпионат, фото — Канал Футбол

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Вспышка коронавируса случилась во львовских «Карпатах». Сегодня клуб УПЛ сообщил, что тестирование на COVID-19 выявило положительные результаты у нескольких игроков и среди персонала команды.

Инфицированных перевели на самоизоляцию, симптомы заболевания у них отсутствуют.

Клуб сразу сообщил о невозможности проведения матча против «Мариуполя», который 31 мая должен был состояться во Львове. Соперник львовян в этот момент был уже в пути во Львов, но развернул автобус и поехал домой.

В понедельник футболисты и персонал «Карпат» пройдут еще одно тестирование. Спортивный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в Фейсбук попросил «не нагнетать ситуацию». Он заявил, что госпитализация игрокам не нужна, а «Карпаты» работают в соответствии с медпротоколом и находятся на связи с УАФ и УПЛ.

Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование, — написал Ящишин.

Некоторые телеграм-каналы предположили, что «Карпаты» могли умышленно распространить информацию об инфицировании, чтобы не начинать играть в УПЛ. Ранее сообщалось о существенных долгах и финансовых проблемах «Карпат», гендиректор выступал против возобновления чемпионата 30 мая.

«Карпаты» позже всех команд возобновили тренировки, а за несколько недель до этого из команды ушли два основных защитника и команда испытывает существенные кадровые проблемы. В мае львовская команда также заявляла, что в бюджете нет средств на ПЦР-тестирование игроков, которое предусмотрено медицинским протоколом УАФ и Минздрава.

Ранее коронавирус диагностировали у одного из игроков клуба «Минай» (Закарпатская область), который играет в первой лиге.