Изнасилование в Кагарлыке: в скандальном отделении полиции провели чистку кадров

Изнасилование в Кагарлыке. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n139009-iznasilovanie-v-kagarlyke-v-skandalnom-otdelenii-policii-proveli-chistku-kadrov.html

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Изнасилование девушки полицейскими в Кагарлыкском отделении полиции стало причиной служебного расследования. В рамках первого этапа расследования были проверены 19 сотрудников отделения.

После проверки десятерых из них уволили. Их не только лишили должности в этом отделении, но и уволили из рядов Национальной полиции. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает пресс-служба Нацполиции.

Небитов добавил, что цель этого служебного расследования — установить причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления полицейскими. Также нужно сделать так, чтобы в дальнейшем такие ужасающие события не происходили вновь.

В Нацполиции добавили, что все причастные к совершению преступления понесут наказание. При этом он не уточнил, сколько всего полицейских работает в Кагарлыкском отделении и как долго будет длиться проверка.

Напомним, 26 мая столичный суд отправил двух бывших полицейских из Кагарлыкского отделения полиции на 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Правоохранителей обвиняют в издевательствах и изнасиловании девушки. Накануне этого инцидента в поселке Ставы ограбили магазин, из-за чего девушку и якобы вызвали на допрос в полицию.