Перестрелка в Броварах: задержанным стрелкам сегодня изберут меру пресечения

Перестрелка в Броварах. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n139008-perestrelka-v-brovarah-zaderjannym-strelkam-segodnya-izberut-meru-presecheniya.html

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Перестрелка в Броварах, которая произошла вчера, 29 мая, с участием нескольких десятков человек, всколыхнула украинское общество. Сегодня, 30 мая, Броварской городской районный суд начал избирать меру пресечения задержанным стрелкам.

Суд изберет меру пресечения 21 стрелку. Полиция и прокуратура будут требовать для них избрания меры пресечения в виде ареста без права залога. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители установили уже 60 участников перестрелки, в том числе заказчиков. Некоторые из них пытаются скрыться, но, по словам Геращенко, «им это не удастся». Он пообещал, что все причастные к перестрелке будут найдены и переданы в суд, который изберет им меру пресечения.

В комментария к своему посту заместитель главы МВД добавил, что всего в перестрелке участвовали около 100 человек, но сейчас полицейские установили ФИО и адрес проживания только 60 из них. Также он рассказал, что в отношении задержанных стрелков открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия). Но не исключено, что в дальнейшем статью обвинения некоторым могут поменять. В частности, по словам Геращенко, будут и обвинения в покушении на убийство.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что правоохранители задержали 28 участников этого вооруженного конфликта, 22 из них предъявлены обвинения.