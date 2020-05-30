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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: 24 канал

Перестрелка в Броварах: Аваков пообещал всем задержанным арест без права внесения залога (ВИДЕО)

30 мая 2020, 00:42
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Перестрелка в Броварах поразила общество массовостью и наглостью. В субботу, 30 мая, состоятся судебные заседания, на которых будет избрана мера пресечения для всех задержанных. Полиция в суде будет требовать для всех участников криминальной разборки меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении, которое транслировалось в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Министр уточнил, что многим задержанным уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 208 УК Украины (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

Всего задержано 28 участников вооруженного конфликта, 22 из них предъявлены обвинения.



Аваков выразил надежду, что при поддержке прокуратуры в судах всем участникам перестрелки будет избрана мера пресечения в виде безальтернативного ареста и они надолго сядут в тюрьму.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители уже установили организаторов перестрелки в Броварах. Отношения выясняли два клана, которые крышуют разных автомобильных перевозчиков.

Источник: Ракурс


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