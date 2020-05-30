Арсен Аваков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n138998-perestrelka-v-brovarah-avakov-poobeschal-vsem-zaderjannym-arest-bez-prava-vneseniya-zaloga-video.html

Ракурс

Перестрелка в Броварах поразила общество массовостью и наглостью. В субботу, 30 мая, состоятся судебные заседания, на которых будет избрана мера пресечения для всех задержанных. Полиция в суде будет требовать для всех участников криминальной разборки меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении, которое транслировалось в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Министр уточнил, что многим задержанным уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 208 УК Украины (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

Всего задержано 28 участников вооруженного конфликта, 22 из них предъявлены обвинения.

Аваков выразил надежду, что при поддержке прокуратуры в судах всем участникам перестрелки будет избрана мера пресечения в виде безальтернативного ареста и они надолго сядут в тюрьму.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители уже установили организаторов перестрелки в Броварах. Отношения выясняли два клана, которые крышуют разных автомобильных перевозчиков.