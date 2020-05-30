Арсен Аваков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138998-perestrilka-v-brovarah-avakov-poobicyav-usim-zatrymanym-aresht-bez-prava-vnesennya-zastavy-video.html

Ракурс

Перестрілка в Броварах вразила суспільство масовістю і нахабством. У суботу, 30 травня, відбудуться судові засідання, на яких буде обрано запобіжний захід для усіх затриманих. Поліція в суді вимагатиме для всіх учасників кримінальної розбірки запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у відеозверненні, яке транслювалося у ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

Міністр уточнив, що багатьом затриманим вже оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 208 КК України (організація незаконного збройного формування або участь у ньому).

Всього затримано 28 учасників збройного конфлікту, 22 із них пред’явлені звинувачення.

Аваков висловив надію, що за підтримки прокуратури в судах для усіх учасників перестрілки буде обрано запобіжний захід у виді безальтернативного арешту і вони надовго сядуть до в’язниці.

Як раніше писав «Ракурс», заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці вже встановили організаторів перестрілки в Броварах. Відносини з’ясовували два клани, які кришують різних автомобільних перевізників.