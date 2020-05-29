Перестрілка в Броварах: з’явилися дані про можливу причетність родини Чеботаря

Перестрілка в Броварах: з’явилися дані про можливу причетність родини Чеботаряhttps://racurs.ua/ua/n138986-perestrilka-v-brovarah-z-yavylysya-dani-pro-mojlyvu-prychetnist-rodyny-chebotarya.htmlРакурс
Перестрілка в Броварах стала черговою резонансною справою, яка змусила українців згадати лихі 90-і. Кримінальні розбірки можуть бути пов’язані з переділом бізнесу.
Однією зі сторін конфлікту є компанія А.Н.Т., яка займається транспортними перевезеннями. Ця компанія належить зятю колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, пише Obozrevatel.
Як відомо, Чеботаря було звільнено в 2015 році після того, як його зять Олег Поліщук напав на журналістів передачі «Наші гроші», які знімали елітні будинки дочки Чеботаря у селі Лісники під Києвом.
Журналіст Денис Бігус раніше повідомляв про те, що компанія А.Н.Т. займається не тільки транспортними перевезеннями, але і перепродажем ліцензій на перевезення. На думку журналіста, Чеботар кришує цей бізнес.
Крім того, Бігус стверджує, що сімейство Чеботаря здійснює рейдерські захвати маршрутів у інших перевізників.
Наразі компанія Поліщука намагається забрати собі багато маршрутів пасажирського транспорту в різних районах. Журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують, що для захисту компанії А.Н.Т. були задіяні місцеві кримінальні елементи.
Про інцидент у Броварах написав у Facebook і колишній генпрокурор Юрій Луценко. Він вважає, що новий голова Київської облдержадміністрації Василь Володін «переділив» ліцензії на перевезення пасажирів, що і стало причиною збройних розбірок у Броварах.
Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський викликав «на килим» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Президент зобов’язав знайти і покарати усіх причетних до інциденту в Броварах.