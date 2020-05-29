Стрілянина в Броварах: Зеленський викликав “на килим” Авакова

https://racurs.ua/ua/n138963-strilyanyna-v-brovarah-poplatylasya-policiya-vinnychchyny-zelenskyy-vyklykav-na-kylym-avakova.html

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Перестрілка перевізників у Броварах Київської області сьогодні вранці сколихнула всю країну. Близько сотні озброєних осіб влаштували на вулицях міста розбірки у стилі «крутих 90-х». Унаслідок стрілянини кілька осіб дістали поранення, а також було пошкоджено інфраструктуру, зокрема й квартири місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію, викликавши до себе міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Глава держави доручив знайти і покарати винних, у тому числі замовників стрілянини у середмісті мирного населеного пункту, а також надати допомогу місцевим мешканцям, житло яких було обстріляно.

За даними Авакова, до Броварів прибув автобус із озброєними людьми з Вінниці та три мікроавтобуси із Києва.

Київські перевізники покликали так званих тітушок зі столиці та Вінницької області. Чому (правоохоронці — ред.) випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати, — заявив глава МВС.

Також Аваков заявив, що в нього «є велике питання до броварської поліції».

При цьому кадрові рішення через перестрілку в Броварах вже ухвалено стосовно керівництва поліції Вінниччини, а не місцевих силовиків. Зокрема, від виконання службових обов’язків відсторонено заступника глави Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса, а також його заступника, керівників кримінальної поліції й оперативної служби.

У Міністерстві внутрішніх справ причиною таких кадрових рішень назвали «грубі недоліки і прорахунки, допущені у службовій діяльності та організації роботи оперативних підрозділів» на Вінниччині.

Про те, що відсторонення поліцейських стосується сьогоднішньої бійні в Броварах, повідомив у Facebook радник Авакова Зорян Шкіряк. Вінницьким поліцейським, як пишуть ЗМІ, закидають бездіяльність у питанні протидії формуванню збройних банд, які сьогодні влаштували розбірки у Броварах.

Наразі на Київщині наразі введено план «Перехоплення». Поліція вже затримала 20 учасників перестрілки і розшукує решту. Троє потерпілих, які брали участь у збройному конфлікті в Броварах, перебувають у лікарні з вогнепальними пораненнями.

При цьому правоохоронці кваліфікували ці події як хуліганство, вчинене з застосуванням зброї, що передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі для зловмисників. Якщо ж потерпілі жителі Броварів або поранені учасники конфлікту напишуть заяву до поліції, то кримінальне провадження можуть перекваліфікувати згідно зі статтею про замах на умисне вбивство.

Перестрілка в Броварах сталася сьогодні близько 7.00 ранку між офіційними і нелегальними перевізниками. Тамтешні жителі стверджують, що конфлікт у місті почався ще кілька днів тому. Зокрема, 25−26 травня на одній із зупинок з’явилися тітушки, які відмовляли пасажирів від поїздок у конкретних маршрутках. Сьогодні вранці пасажири, які вийшли на зупинку, щоб дістатися на роботу, стали свідками того, як десятки тітушок у масках стріляли у бік маршрутки.

У свою чергу мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що конфлікт у Броварах стався через відсутність діалогу місцевої влади з Київською облдержадміністрацією. Броварська влада нібито неодноразово ініціювала створення нового швидкого маршруту з міста до столичної станції метро «Лісова», які щоразу ігнорувалися. Натомість, за рішенням ОДА, на вже існуючий маршрут у Броварах додався новий перевізник, стверджує чиновник.