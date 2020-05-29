У притулку для птахів, фото: CBN

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Притулок для птахів, які постраждали від рук своїх господарів, створив на Кіровоградщині місцевий орнітолог Станіславас Гужявічус.

У цьому притулку перебувають екзотичні рідкісні пернаті. Деяких з них орнітолог викупив у господарів, інших спіймав на вулиці, повідомляє «ТСН».

Першим вихованцем притулку став птах-носоріг Патрік, якого власники напівживим продали орнітологу. Такі птахи потребують особливого догляду, оскільки не можуть пити. Їм потрібна соковита їжа, яку доводиться закидати у рот. До такого колишні власники птаха були не готові.

Спочатку Гужявічус намагався віддати Патріка в зоопарки. Згодом він вирішив залишити його в себе і побудував великі вольєри.

Тепер у цьому притулку вже мешкає ціла зграя птахів — десятеро пернатих. Спочатку птахи різних видів конфліктували між собою, повідомляє видання CBN.

Гужявічус збирається писати наукову працю, оскільки частина птахів у притулку є рідкісними та малодослідженими.

У кожного птаха у цьому притулку сумна доля. Гужявічус наголошує, що краще, коли власники їх продають, ніж просто випускають у вікно, як це сталося з корелою (невеликим птахом з родини какаду) на кличку Таня. Цього птаха перехожі ледве відбили у ворон.

Зазначається, що українське законодавство передбачає відповідальність за жорстоке поводження із тваринами, зокрема й птахами, проте недбалих власників притягнути до неї майже не можливо.

Нагадаємо, учені нещодавно зафіксували рекордний за відстанню переліт зозулі звичайної з Африки до Монголії.