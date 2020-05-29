В приюте для птиц, фото: CBN

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Приют для птиц, пострадавших от рук своих хозяев, создал в Кировоградской местный орнитолог Станиславас Гужявичус.

В этом приюте находятся экзотические редкие пернатые. Некоторых из них орнитолог выкупил у хозяев, других поймал на улице, сообщает «ТСН».

Первым воспитанником приюта стала птица-носорог Патрик, которого владельцы полуживым продали орнитологу. Такие птицы нуждаются в особом уходе, так как не могут пить. Им нужна сочная пища, которую приходится забрасывать в рот. К такому бывшие владельцы птицы были не готовы.

Сначала Гужявичус пытался отдать Патрика в зоопарки. Впоследствии он решил оставить его у себя и построил большие вольеры.

Теперь в этом приюте уже живет целая стая птиц — десять пернатых. Сначала птицы разных видов конфликтовали между собой, сообщает издание CBN.

Гужявичус собирается писать научную работу, поскольку часть птиц в приюте являются редкими и малоисследованными.

У каждой птицы в этом приюте печальная судьба. Гужявичус отмечает, что лучше, когда владельцы их продают, чем просто выпускают в окно, как это произошло с корелой (небольшой птицей из семейства какаду) по кличке Таня. Эту птицу прохожие едва отбили у ворон.

Отмечается, что украинское законодательство предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе и птицами, однако нерадивых владельцев привлечь к ней почти невозможно.

Напомним, ученые недавно зафиксировали рекордный по расстоянию перелет кукушки обыкновенной из Африки в Монголию.