ДТП в Харьковской области. Фото: Харьков 1654/Telegram

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня в Харьковской области. Разбился военный грузовик ЗИЛ.

В результате ДТП пострадали трое военных. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера Минобороны в Харьковской области Дмитрия Чалого.

Сообщается, что автомобиль съехал с дороги и врезался в опору. В аварии пострадали трое военных, которые были в грузовике. Их состояние здоровья удовлетворительное.

По предварительной информации, причина аварии — неисправность автомобиля. Водитель не смог справиться с управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в опору.

На опубликованных фото с места аварии можно увидеть, что грузовик фактически сложился пополам, ведь его заднюю часть оторвало. Передняя часть при этом завалилась на бок, сильно поврежден бампер.

Напомним, ранее ДТП в Одессе устроил, вероятно, пьяный водитель, который за небольшой промежуток времени успел влететь в забор газозаправочной станции, а затем протаранить троллейбус. После этого он выбрался из машины, упал в лужу и, пользуясь случаем, решил утолить жажду.