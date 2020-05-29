Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками, скриншот видео

https://racurs.ua/n138959-eta-melodiya-opasna-ya-uje-vtoroy-den-murlykau-klichko-pokazal-rolik-ko-dnu-kieva-s-pouschimi.html

Ракурс

День Киева мэр Виталий Кличко и его команда в КГГА решили отметить оригинально. Накануне праздника, который будут отмечать в ближайшие выходные, Кличко показал видео на музыку «Прилетела канарейка» («Старый киевский романс»). Его озвучила капелла Ревуцкого, но в ролике песню поют столичные памятники.

С помощью видеоспецэффектов в клипе они открывают рот и даже подмигивают. Ожила и фигура жирафа, который стоит у входа в Киевский зоопарк.

Можем танцевать вальс. Внимание, это мелодия опасна, я уже второй день подряд ее мурлыкаю, — прокомментировал вальс ко Дню Киева мэр столицы.

Запев к вальсу сделали фигуры легендарных основателей Киева — братьев Кия, Щека и Хорива и их сестры Лыбеди. Правда, их не успели помыть перед тем, как взять в клип.

Вчера мэр Киева анонсировал онлайн-празднование Дня Киева.