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Ракурс
Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками, скриншот видео

«Эта мелодия опасна, я уже второй день мурлыкаю»: Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками (ВИДЕО)

29 мая 2020, 12:46
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День Киева мэр Виталий Кличко и его команда в КГГА решили отметить оригинально. Накануне праздника, который будут отмечать в ближайшие выходные, Кличко показал видео на музыку «Прилетела канарейка» («Старый киевский романс»). Его озвучила капелла Ревуцкого, но в ролике песню поют столичные памятники.

С помощью видеоспецэффектов в клипе они открывают рот и даже подмигивают. Ожила и фигура жирафа, который стоит у входа в Киевский зоопарк.

Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками, скриншот видео

Можем танцевать вальс. Внимание, это мелодия опасна, я уже второй день подряд ее мурлыкаю, — прокомментировал вальс ко Дню Киева мэр столицы.

Запев к вальсу сделали фигуры легендарных основателей Киева — братьев Кия, Щека и Хорива и их сестры Лыбеди. Правда, их не успели помыть перед тем, как взять в клип.

Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками, скриншот видео

Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками, скриншот видео



Вчера мэр Киева анонсировал онлайн-празднование Дня Киева.

Кличко показал ролик ко Дню Киева с поющими памятниками, скриншот видео

Источник: Ракурс


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