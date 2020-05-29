Кличко показав ролик зі співаючими пам’ятниками, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138959-cya-melodiya-nebezpechna-ya-vje-drugyy-den-mugykau-klychko-pokazav-rolyk-zi-spivauchymy.html

Ракурс

День Києва мер Віталій Кличко і його команда в КМДА вирішили відзначити оригінально. Напередодні свята, яке відзначатимуть найближчими вихідними, Кличко показав відео на музику «Прилетіла канарейка» («Старий київський романс»). Його озвучила капела Ревуцького, але у ролику пісню співають столичні пам’ятники.

За допомогою відеоспецефектів у кліпі вони відкривають рота і навіть підморгують. Ожила й фігура жирафа, який стоїть біля входу до Київського зоопарку.

Можемо танцювати вальс. Увага це мелодія небезпечна, я вже другий день поспіль її мугикаю, — прокоментував вальс до Дня Києва мер столиці.

Заспів до вальсу зробили фігури легендарних засновників Києва — братів Кия, Щека та Хорива і їхньої сестри Либіді. Щоправда, їх не встигли помити перед тим, як взяти до кліпу.

Учора мер Києва анонсував онлайн-святкування Дня Києва.