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Ракурс
Кличко показав ролик зі співаючими пам’ятниками, скріншот відео

«Ця мелодія небезпечна, я вже другий день мугикаю»: Кличко показав ролик до Дня Києва зі співаючими пам’ятниками (ВІДЕО)

29 тра 2020, 12:46
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День Києва мер Віталій Кличко і його команда в КМДА вирішили відзначити оригінально. Напередодні свята, яке відзначатимуть найближчими вихідними, Кличко показав відео на музику «Прилетіла канарейка» («Старий київський романс»). Його озвучила капела Ревуцького, але у ролику пісню співають столичні пам’ятники.

За допомогою відеоспецефектів у кліпі вони відкривають рота і навіть підморгують. Ожила й фігура жирафа, який стоїть біля входу до Київського зоопарку.

Кличко показав ролик зі співаючими пам’ятниками, скріншот відео

Можемо танцювати вальс. Увага це мелодія небезпечна, я вже другий день поспіль її мугикаю, — прокоментував вальс до Дня Києва мер столиці.

Заспів до вальсу зробили фігури легендарних засновників Києва — братів Кия, Щека та Хорива і їхньої сестри Либіді. Щоправда, їх не встигли помити перед тим, як взяти до кліпу.

Учора мер Києва анонсував онлайн-святкування Дня Києва.

Кличко показав ролик зі співаючими пам’ятниками, скріншот відео



Кличко показав ролик зі співаючими пам’ятниками, скріншот відео

Кличко показав ролик зі співаючими пам’ятниками, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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