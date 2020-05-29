ДТП у Харківській області. Фото: Харків 1654/Telegram

https://racurs.ua/ua/n138960-na-harkivschyni-v-dtp-potrapyla-viyskova-vantajivka-mashynu-sklalo-navpil-foto.html

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Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася сьогодні в Харківській області. Розбилася військова вантажівка ЗІЛ.

Внаслідок ДТП постраждали троє військових. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на спікера Міноборони в Харківській області Дмитра Чалого.

Повідомляється, що автомобіль з’їхав з дороги і врізався в опору. Постраждали троє військових, які були у вантажівці. Їхній стан здоров’я задовільний.

За попередньою інформацією, причина аварії — несправність автомобіля. Водій не зміг впоратися з керуванням, внаслідок чого з’їхав із дороги і врізався в опору.

На опублікованих фото з місця аварії можна побачити, що вантажівка фактично склалася навпіл, адже її задню частину відірвало. Передня частина завалилася на бік, сильно пошкоджений бампер.

Нагадаємо, раніше ДТП в Одесі влаштував, ймовірно, п’яний водій, який за невеликий проміжок часу встиг влетіти в паркан газозаправної станції, а потім протаранити тролейбус. Після цього він вибрався з машини, впав у калюжу і, користуючись нагодою, вирішив вгамувати спрагу.