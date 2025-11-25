17-річний підліток намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині

На Кіровоградщині затримали юнака, який вчиняв диверсії на замовлення російських спецслужб, фото:

https://racurs.ua/ua/n210492-17-richnyy-pidlitok-namagavsya-spalyty-veju-mobilnogo-zv-yazku-na-kirovogradschyni.html

Ракурс

СБУ затримала 17-річного мешканця Кіровоградщини, який вчиняв диверсії на об'єктах критичної інфраструктури центральної України і намагався спалити вежу мобільного зв’язку.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

За матеріалами справи, юнак потрапив у поле зору рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на «швидку винагороду», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції «Укрзалізниці».

Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного «звіту», — зазначили в СБУ.

Згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «по гарячих слідах» після невдалої спроби чергового підпалу, — розповіли в СБУ.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними «відеозвітами» та контактами з куратором. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).