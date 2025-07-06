Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

4 ракети та 157 безпілотників атакували Україну в ніч на 6 липня (ІНФОГРАФІКА)

6 лип 2025, 08:58
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня (із 20.30 5 липня) атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 157 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського і Чауда у тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни:

  • 98 — збито вогневими засобами ураження;
  • 19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих — на двох локаціях.

Так, прес-служба Кіровоградської ОВА повідомляє, що внаслідок ворожої дронової атаки у Знамʼянській МТГ пошкоджено одне з сільгосппідприємств — руйнувань зазнала господарча споруда та техніка.

Попередньо — обійшлося без постраждалих. Територію обстежують спеціалісти, — розповіли в ОВА.

Наслідки російської атаки на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів