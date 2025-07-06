Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n207593-4-rakety-ta-157-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-6-lypnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня (із 20.30 5 липня) атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 157 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського і Чауда у тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 117 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни:

98 — збито вогневими засобами ураження;

19 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у 19 локаціях, а також падіння збитих — на двох локаціях.

Так, прес-служба Кіровоградської ОВА повідомляє, що внаслідок ворожої дронової атаки у Знамʼянській МТГ пошкоджено одне з сільгосппідприємств — руйнувань зазнала господарча споруда та техніка.