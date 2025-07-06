Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ілон Маск, фото: James Duncan Davidson

Маск оголосив про створення власної партії

6 лип 2025, 08:28
999

Американський мільярдер Ілон Маск, оголосив про створення власної партії — Партії Америки.

Про це він повідомив 5 липня на своїй сторінці у соцмережі X.

Сьогодні створено Партію Америки, щоб повернути вам вашу свободу, — заявив він.

Перед цим у день незалежності США 4 липня Маск опублікував опитування щодо «незалежності від двопартійної системи» і створення нової політсили, в якому за добу проголосували 1,3 млн людей, 65,4% з яких підтримали створення «Партії Америки», а 34,6% виступили проти.

Співвідношення 2 до 1: ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! — прокоментував Маск результати опитування.

Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через розтрати і корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії, — додав він.

Це опитування Маска було запущено підписання президентом США Дональдом Трампом в дію «великого прекрасного» закону про податки та можливе підвищення стелі держборгу, котрий став причиною конфлікту між Трампом та Маском, який раніше був одним із найближчих соратників Трампа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів