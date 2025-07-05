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Ракурс
Зеленський назвав крайню розмову з Трампом «найкращою за весь час»

Зеленський назвав крайню розмову з Трампом «найкращою за весь час»

5 лип 2025, 21:11
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Володимир Зеленський назвав останню телефонну розмову з Дональдом Трампом «напевно, найкращою за весь час».

Вона була максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot — ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які наші команди пропрацюють вже на зустрічах, — сказав президент у вечірньому зверненні 5 липня.

Нагадаємо, 3 липня Трамп розмовляв з владіміром путіним і згодом назвав дзвінок безрезультативним.

4 липня президент США зідзвонився із Зеленським.

Ці розмови відбулися на тлі припинення військової допомоги Україні, а також нових жорстоких обстрілів Києва балістикою та дронами.

Джерело: Ракурс


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