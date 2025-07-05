Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинула одна особа, ще одну травмовано

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Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинула одна людина, ще одну травмовано.

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

Хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.