Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинула одна особа, ще одну травмовано

Через ураження струмом на залізниці в Ніжині загинув 15-річний юнак, 19-річна дівчина поранена (ФОТО)

5 лип 2025, 21:00
999

Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинула одна людина, ще одну травмовано.

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

Хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів