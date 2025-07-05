Из-за удара током на железной дороге в Нежине погиб 15-летний юноша, 19-летняя девушка ранена

https://racurs.ua/n207590-iz-za-udara-tokom-na-jeleznoy-doroge-v-nejine-pogib-15-letniy-unosha-19-letnyaya-devushka-ranena.html

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Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинула одна людина, ще одну травмовано.

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

Хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.