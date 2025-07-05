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Зеленский назвал крайний разговор с Трампом «лучшим за все время»
Зеленский назвал крайний разговор с Трампом «лучшим за все время»https://racurs.ua/n207591-zelenskiy-nazval-krayniy-razgovor-s-trampom-luchshim-za-vse-vremya.htmlРакурс
Володимир Зеленський назвав останню телефонну розмову з Дональдом Трампом «напевно, найкращою за весь час».
Вона була максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot — ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які наші команди пропрацюють вже на зустрічах, — сказав президент у вечірньому зверненні 5 липня.
Нагадаємо, 3 липня Трамп розмовляв з владіміром путіним і згодом назвав дзвінок безрезультативним.
4 липня президент США зідзвонився із Зеленським.
Ці розмови відбулися на тлі припинення військової допомоги Україні, а також нових жорстоких обстрілів Києва балістикою та дронами.