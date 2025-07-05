Зеленский назвал крайний разговор с Трампом «лучшим за все время»

Володимир Зеленський назвав останню телефонну розмову з Дональдом Трампом «напевно, найкращою за весь час».

Вона була максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot — ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які наші команди пропрацюють вже на зустрічах, — сказав президент у вечірньому зверненні 5 липня.