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Ракурс
Илон Маск, фото: James Duncan Davidson

Маск объявил о создании собственной партии

6 июл 2025, 08:28
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Американський мільярдер Ілон Маск, оголосив про створення власної партії — Партії Америки.

Про це він повідомив 5 липня на своїй сторінці у соцмережі X.

Сьогодні створено Партію Америки, щоб повернути вам вашу свободу, — заявив він.

Перед цим у день незалежності США 4 липня Маск опублікував опитування щодо «незалежності від двопартійної системи» і створення нової політсили, в якому за добу проголосували 1,3 млн людей, 65,4% з яких підтримали створення «Партії Америки», а 34,6% виступили проти.

Співвідношення 2 до 1: ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! — прокоментував Маск результати опитування.

Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через розтрати і корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії, — додав він.

Це опитування Маска було запущено підписання президентом США Дональдом Трампом в дію «великого прекрасного» закону про податки та можливе підвищення стелі держборгу, котрий став причиною конфлікту між Трампом та Маском, який раніше був одним із найближчих соратників Трампа.

Источник: Ракурс


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