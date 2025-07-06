Маск объявил о создании собственной партии

Илон Маск, фото: James Duncan Davidson

https://racurs.ua/n207592-mask-obyavil-o-sozdanii-sobstvennoy-partii.html

Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск, оголосив про створення власної партії — Партії Америки.

Про це він повідомив 5 липня на своїй сторінці у соцмережі X.

Сьогодні створено Партію Америки, щоб повернути вам вашу свободу, — заявив він.

Перед цим у день незалежності США 4 липня Маск опублікував опитування щодо «незалежності від двопартійної системи» і створення нової політсили, в якому за добу проголосували 1,3 млн людей, 65,4% з яких підтримали створення «Партії Америки», а 34,6% виступили проти.

Співвідношення 2 до 1: ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! — прокоментував Маск результати опитування.

Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через розтрати і корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії, — додав він.

Це опитування Маска було запущено підписання президентом США Дональдом Трампом в дію «великого прекрасного» закону про податки та можливе підвищення стелі держборгу, котрий став причиною конфлікту між Трампом та Маском, який раніше був одним із найближчих соратників Трампа.