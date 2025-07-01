Республіканці в Сенаті ледве ухвалили «великий, гарний законопроект» Трампа — вирішальним став голос Венса

Дональд Трамп, фото: MoneyTimes.ru

https://racurs.ua/ua/n207485-respublikanci-v-senati-ledve-uhvalyly-velykyy-garnyy-zakonoproekt-trampa-vyrishalnym-stav.html

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Сенат США ледве ухвалили «великий і гарний» податковий законопроект президента-республіканця Дональда Трампа.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомило CNN.

Зазначається, що попри республіканську більшість у Сенаті, голоси розділилися розділилися 50 на 50, оскільки сенатори-республіканці Ренд Пол, Сьюзан Коллінз і Том Тілліс проголосували «проти» разом з демократами.

Вирішальним став голос віце-президента Джей Ді Венса.

Тепер масштабний законопроект має пройти Палату представників, перш ніж потрапити на підпис президенту. Лідери республіканців намагаються вкластися у встановлений Трампом термін до 4 липня.

Очікується, що цей багатотрильйонний законопроект розблокує зниження податків і збільшить фінансування національної безпеки, частково за рахунок найбільшого за останні десятиліття скорочення федеральної системи соціального забезпечення.

Через законопроект знову загострився конфлікт між Трампом та його раніше одним із найближчих соратників мільярдером південноафриканського походження Ілоном Маском. Останніми днями Маск неодноразово публікував критичні коментарі щодо законопроекту, зокрема заявив, що створить Американську партію у разі його ухвалення.

Якщо цей божевільний законопроект про витрати пройде, наступного дня буде сформована Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос, — написав він 1 липня на своїй сторінці в соцмережі X.

Трамп, відповідаючи сьогодні у Білому домі на питання журналістів, чи депортує він Маска, заявив, що «не знає", а потім додав:

Ми повинні розглянути це питання. Можливо, нам доведеться нацькувати DOGE (Департамент ефективності уряду США, який раніше очолював Маск. — ред.) на Ілона. DOGE — це монстр, якому, можливо, доведеться повернути назад і з’їсти Ілона. Хіба це не жахливо?.

Трамп пов’язує негативне ставлення Маска до законопроекту з ліквідацією субсидій, які приносили вигоду його численним бізнес-проєктам.

Джерело: CNN, SkyNews